Звездные истории

Как Киркоров стал колумбийским футболистом, а Петросян — японцем

На просторах интернета появилось новое приложение, которое ищет «клонов» среди известных людей.

Как Киркоров стал колумбийским футболистом, а Петросян — японцем
Николай Басков и Борис Джонсон. Фото: @nikolaibaskov//Википедия.

Портал Teleprogramma.pro продолжает следить за новинками, которые из самого заурядного аккаунта сделают звезду Instagram. На этот раз мы протестировали приложение Gradient Photo Editor. В чем фишка? Загружаешь фото, а приложение выдает знаменитость-двойника. Смотрите, что общего у Николая Баскова и Бориса Джонсона.

Николай Басков и Борис Джонсон

Gradient Photo Editor считает, что двойник российского исполнителя Николая Баскова живет в Англии. И это британский политик Борис Джонсон. Ну, есть что-то общее, не находите? И разрез глаз вроде соответствующий, и форма губ, и щетина. Вот бы Басков еще прическу сменил, тогда вообще было бы не отличить!

Николай Басков и Борис Джонсон. Фото
Николай Басков и Борис Джонсон. Фото: @nikolaibaskov.

София Ротару и Мирела Мендоса

На наш взгляд, у 72-летней певицы Софии Ротару и 40-летней венесуэльской актрисы Мирелы Мендосы мало общего. Форма лица, носа, бровей, да даже цвет волос. А как вы считаете? Может, мы упустили важную черту…

София Ротару и Мирела Мендоса. Фото
София Ротару и Мирела Мендоса. Фото: @sofiarotaru.official.

Филипп Киркоров и Хамес Родригес

Певец Филипп Киркоров нашел «двойника» среди знаменитых спортсменов. Приложение предположило, что российский поп-король невероятно похож на колумбийского футболиста и полузащитника испанского клуба «Реал Мадрид» Хамеса Родригеса. Видите сходства между ними?

Филипп Киркоров и Хамес Родригес. Фото
Филипп Киркоров и Хамес Родригес. Фото: @fkirkorov.

Ксения Бородина и Кайли Дженнер

Телеведущая Ксения Бородина поделилась результатами своего анализа в Gradient Photo Editor с подписчиками в Instagram. Оказалось, что звезда российского реалити-шоу — «двойник» звезды американского скандального шоу «Семейство Кардашян». Как считаете, похожи Ксения Бородина и Кайли Дженнер?

Ксения Бородина и Кайли Дженнер. Фото
Ксения Бородина и Кайли Дженнер. Фото: @borodylia.

Тимати и Владимир Зеленский

Когда мы загружали в приложение фотографию рэпера Тимати, то ждали спадения с Канье Уэстом, например. Оказалось, что он похож на президента Украины Владимира Зеленского. Хм… Ну, может и есть что-то…

Тимати и Владимир Зеленский. Фото
Тимати и Владимир Зеленский. Фото: @ timatiofficial.

Виктория Боня и Саммер Рэй

Светская львица Виктория Боня похожа на американского рестлера Саммер Рэй. Обе девушки-  обладательницы аккуратных носов и пухлых губ, но, нам кажется, что Вика красивее.

Виктория Боня и Саммер Рэй. Фото
Виктория Боня и Саммер Рэй. Фото: @victoriabonya.

Евгений Петросян и Маси Ока

Российский юморист Евгений Петросян — «брат-близнец» американского актера японского происхождения Маси Ока. Разрез глаз у них разный, зато счастливое выражение лица одно на двоих. Не согласны?

Евгений Петросян и Маси Ока. Фото
Евгений Петросян и Маси Ока. Фото: @petrosyanevgeny.

Наталья Водянова и Шакира

Российская супермодель Наталья Водянова оказалась похожей на американскую певицу Шакиру. Ну, и что у них общего? Вопрос справедливый. Пожалуй, ничего, кроме цвета волос…

Наталья Водянова и Шакира. Фото
Наталья Водянова и Шакира. Фото: @natasupernova.

Константин Богомолов и Бастиан Швайнштайгер

Интересно, а есть двойник у театрального режиссера, свежеиспеченного мужа телеведущей Ксении Собчак, Константина Богомолова? Оказалось, что есть, правда совершенно в другой сфере. Знакомьтесь, немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер. На первый взгляд, не похожи, но нос-то один в один!

Константин Богомолов и Бастиан Швайнштайгер. Фото
Константин Богомолов и Бастиан Швайнштайгер. Фото: @konbog75.

Ирина Шейк и Мемфис Депай

Наверное, это самая большая ошибка Gradient Photo Editor. Из красотки, супермодели Ирины Шейк разработчики сделали нидерландского футболиста Мемфиса Депайя. И ладно, если бы у спортсмена была смазливая внешность, так нет! В общем, заключение такое: идеальные черты лица Шейк не находят отражениях в грубоватом образе Депайя.

Ирина Шейк и Мемфис Депай. Фото
Ирина Шейк и Мемфис Депай. Фото: @irinashayk.

Как вам результаты работы приложения? Будете искать своего двойника среди звезд? Делитесь своим мнением в комментариях. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис ДжонсонВиктория БоняВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский последние новостиЕвгений ПетросянИрина ШейкИрина Шейк: последние новостиКайли Дженнер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как Киркоров стал колумбийским футболистом, а Петросян — японцем
Интересно?
Поделись с друзьями: