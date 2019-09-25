Как Киркоров стал колумбийским футболистом, а Петросян — японцем

Портал Teleprogramma.pro продолжает следить за новинками, которые из самого заурядного аккаунта сделают звезду Instagram. На этот раз мы протестировали приложение Gradient Photo Editor. В чем фишка? Загружаешь фото, а приложение выдает знаменитость-двойника. Смотрите, что общего у Николая Баскова и Бориса Джонсона.

Николай Басков и Борис Джонсон

Gradient Photo Editor считает, что двойник российского исполнителя Николая Баскова живет в Англии. И это британский политик Борис Джонсон. Ну, есть что-то общее, не находите? И разрез глаз вроде соответствующий, и форма губ, и щетина. Вот бы Басков еще прическу сменил, тогда вообще было бы не отличить!

София Ротару и Мирела Мендоса

На наш взгляд, у 72-летней певицы Софии Ротару и 40-летней венесуэльской актрисы Мирелы Мендосы мало общего. Форма лица, носа, бровей, да даже цвет волос. А как вы считаете? Может, мы упустили важную черту…

Филипп Киркоров и Хамес Родригес

Певец Филипп Киркоров нашел «двойника» среди знаменитых спортсменов. Приложение предположило, что российский поп-король невероятно похож на колумбийского футболиста и полузащитника испанского клуба «Реал Мадрид» Хамеса Родригеса. Видите сходства между ними?

Ксения Бородина и Кайли Дженнер

Телеведущая Ксения Бородина поделилась результатами своего анализа в Gradient Photo Editor с подписчиками в Instagram. Оказалось, что звезда российского реалити-шоу — «двойник» звезды американского скандального шоу «Семейство Кардашян». Как считаете, похожи Ксения Бородина и Кайли Дженнер?

Тимати и Владимир Зеленский

Когда мы загружали в приложение фотографию рэпера Тимати, то ждали спадения с Канье Уэстом, например. Оказалось, что он похож на президента Украины Владимира Зеленского. Хм… Ну, может и есть что-то…

Виктория Боня и Саммер Рэй

Светская львица Виктория Боня похожа на американского рестлера Саммер Рэй. Обе девушки- обладательницы аккуратных носов и пухлых губ, но, нам кажется, что Вика красивее.

Евгений Петросян и Маси Ока

Российский юморист Евгений Петросян — «брат-близнец» американского актера японского происхождения Маси Ока. Разрез глаз у них разный, зато счастливое выражение лица одно на двоих. Не согласны?

Наталья Водянова и Шакира

Российская супермодель Наталья Водянова оказалась похожей на американскую певицу Шакиру. Ну, и что у них общего? Вопрос справедливый. Пожалуй, ничего, кроме цвета волос…

Константин Богомолов и Бастиан Швайнштайгер

Интересно, а есть двойник у театрального режиссера, свежеиспеченного мужа телеведущей Ксении Собчак, Константина Богомолова? Оказалось, что есть, правда совершенно в другой сфере. Знакомьтесь, немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер. На первый взгляд, не похожи, но нос-то один в один!

Ирина Шейк и Мемфис Депай

Наверное, это самая большая ошибка Gradient Photo Editor. Из красотки, супермодели Ирины Шейк разработчики сделали нидерландского футболиста Мемфиса Депайя. И ладно, если бы у спортсмена была смазливая внешность, так нет! В общем, заключение такое: идеальные черты лица Шейк не находят отражениях в грубоватом образе Депайя.

Как вам результаты работы приложения? Будете искать своего двойника среди звезд? Делитесь своим мнением в комментариях.