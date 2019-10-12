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Басков провел свадьбу Клюкиной за три миллиона рублей

Певец неплохо зарабатывает на торжествах.

Басков провел свадьбу Клюкиной за три миллиона рублей
Басков хорошо зарабатывает на свадьбах/globallookpress.com

«Золотой голос России» Николай Басков, который не так давно был тамадой на свадьбе победительницы проекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, заработал на этом, как минимум, три миллиона рублей. Именно в такую сумму обойдется пригласить на торжество известного исполнителя тем, у кого все в порядке с деньгами.

Николай Басков. Фото
Басков хорошо зарабатывает на свадьбах/globallookpress.com

Любопытно, что у Баскова огромное количество заказов. Если свадьба состоится в следующем году, то задуматься о приглашении музыканта необходимо уже сейчас. Спрос на известного певца очень велик.

Кстати, на свадьбе Клюкиной не так давно присутствовал музыкант Дима Билан. Он рассказывал, что Басков – прекрасный тамада. Он великолепно пел на торжестве Клюкиной и шутил, как выразился Билан, до одурения.

Билан также отмечал, что Басков сможет поднять и вывести участвовать в конкурсах даже самых непьющих гостей церемонии. Артист может спокойно организовать хоровод, сообщает «Комсомольская правда».

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Владимир ЧоповДарья КлюкинаДима БиланНиколай БасковНиколай Басков последние новости
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Басков провел свадьбу Клюкиной за три миллиона рублей
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