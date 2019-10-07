Моложавая мама Баскова вызвала восторг у поклонников певца

Мама Николая Баскова Елена Николаевна преподавала математику, а также была диктором на телевидении в Германии. Очень часто она бывает на концертах своего наследника и, конечно, поддерживает его во всем. 7 октября ей исполнилось 64 года. С этим событием артист поздравил родительницу в соцсети.

«Моя дорогая мамочка, я даже не знаю, какими словами мне описать всю свою любовь к тебе! С днём рождения тебя! Долгих лет жизни, здоровья, красоты, молодости, сил и пусть исполнятся все твои сокровенные мечты!» — написал Басков.

Он также опубликовал архивное фото, на котором запечатлен с именинницей. Певец в кадре позирует в розовой рубашке и фиолетовом джемпере, который предпочел накинуть на плечи. Елена Николаевна оделась в одной цветовой гамме с наследником. Она запечатлена в розовом жакете и белой юбке.

К поздравлениям присоединились коллеги артиста. «С днем рождения! Мамочка красавица», — заявила Лера Кудрявцева. «Мамулечку с днем рождения», — также отметилась в комментариях Наташа Королева. Поклонники тоже написали имениннице приятные слова и удивились тому, как молодо выглядит женщина. «Какая молодая и красивая. Я даже подумала, спутница жизни! Красавица!», «Иметь такого сына — счастье!», «Роскошное фото! Поздравляю!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в этом году семья Баскова пережила горе. В июле ушел из жизни его отец Виктор Владимирович. Мужчина скончался после продолжительной болезни на 68-м году жизни.

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