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Басков повторил обращение Стаса Михайлова о семье Заворотнюк

Певец опубликовал тот же текст, что и его коллега, что насторожило некоторых его поклонников.

Басков повторил обращение Стаса Михайлова о семье Заворотнюк
Николай Басков. фото: globallookpress.com

Второй месяц в прессе появляются тревожные новости о звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, врачи диагностировали у актрисы рак. Сообщалось, что уже два месяца она находится в больнице. Не так давно в СМИ сообщили, что артистка сменила клинику.

Все это время родные актрисы хранят молчание. Старшая дочь звезды лишь поблагодарила всех за поддержку. 10 октября Стас Михайлов решил поддержать семью Анастасии. Он попросил не спекулировать на имени Заворотнюк, а также призвал молиться за ее здоровье.

Его примеру последовал и Николай Басков. Спустя несколько часов он тоже разместил на своей странице пост, в котором заступился за актрису и ее близких. Но при этом он слово в слово повторил текст Михайлова. «Остановитесь, люди… Просто помолитесь за здоровье Насти!» — значится в сообщении.

Поклонников насторожило то, что певец так поступил. Они заподозрили, что он просто скопировал чужой текст. Тем не менее, многие благодарны Баскову, что он, как и Михайлов, попытался обратить внимание общественности на важную проблему. «Совершенно верно, просто надоели все уже! Люди успокойтесь, так нельзя», «Сколько можно мусолить… такой болезнью болеют много людей», «Поддерживаю полностью. Спасибо, Коля», — отозвались подписчики.

фото: instagram.com/stas_mihailoff, instagram.com/nikolaibaskov/

А вы переживаете за судьбу актрисы?

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Басков повторил обращение Стаса Михайлова о семье Заворотнюк
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