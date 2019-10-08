Музыка

«Сердце на сердце»: Басков выпустил новый клип

Стихи к песне написал Михаил Гуцериев.

«Сердце на сердце»: Басков выпустил новый клип
Николай Басков

Николай Басков презентовал новый клип на песню «Сердце на сердце». Автором стихов композиции выступил Михаил Гуцериев. А постановку танцевального видео в стиле 80-х годов прошлого века выполнил режиссер Сережа Ткаченко. 

«С песнями на стихи Михаила Гуцериева очень интересно работать. Благодаря стихам и его потрясающим образам мы всегда оказываемся в самых разных местах! И сейчас попали в диско 80-х…» — рассказал постановщик. 

Ткаченко уже работал с Басковым — в 2018 году он снимал для него клипы на песни «Ты сердце мое разбила» и «На белой карете». На этот раз видео выполнено в стилистике середины 80-х годов. В ярких огнях в типичной для того времени постройке танцуют артисты, одетые в соответствующие костюмы. 

Николай Басков
Николай Басков

Михаил Гуцериев также уже не раз сотрудничал с Николаем Басковым. Именно на его стихи написаны такие песни артиста, как «Вишневая любовь», «Твои глаза маренго» и «Любовь — не слова». 

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клипМихаил ГуцериевНиколай Басковпесня
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«Сердце на сердце»: Басков выпустил новый клип
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