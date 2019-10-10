Галкин настойчиво продвигает в соцсетях хит Баскова «Сердце на сердце»

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram уже на протяжении нескольких дней активно продвигает клип своего товарища и друга, «золотого голоса России» Николая Баскова. Не так давно у музыканта вышел клип «Сердце на сердце» на стихи Михаила Гуцериева. Музыку написала Виктория Кохана. Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко.
Добавим, что Николай Басков и Максим Галкин дружат на протяжении долгих лет. Певец достаточно часто становится героем программ, в которых задействован и юморист. В прекрасных отношениях Басков и с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, женой Максима Галкина.
Отметим, что у самого юмориста сейчас в разгаре гастрольный тур по городам России. К примеру, совсем недавно он посещал Омск и Новосибирск.
Особенно много концертов у Галкина запланировано на первую половинку ноября. Между тем 2 ноября состоится концерт Аллы Пугачевой в Минске. Юморист в этот день не выступает. Он наверняка приедет поддержать супругу.