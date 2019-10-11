Елена Север присоединилась к акции звезд в поддержку Заворотнюк

По словам исполнительницы, семья актрисы устала от слухов и домыслов.

Певица Елена Север в Instagram выразила слова поддержки семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга. Она отметила, что звезде сейчас нужны слова поддержки, а не слухи с кривотолками.

Певица просит всех своих поклонников подписаться на страничку, где будет в будущем размещаться правдивая информация о здоровье актрисы.

Кроме того, она привела слова музыканта Стаса Михайлова, который возмущен огромным количеством сплетен вокруг имени актрисы. Отметим, что все слухи пошли, скорее всего, из-за того, что родные актрисы наотрез отказываются предоставить хоть какую-то информацию о звезде.

Добавим, что на данный момент страничка, на которую призывает подписаться Елена Север, заблокирована. Администрация Instagram приняла такое решение из-за огромного количества пользователей, которые вдруг захотели на нее подписаться. Стас Михайлов чуть ранее сообщил, что сейчас вопрос о «реанимации» странички решается поклонниками Анастасии Заворотнюк.