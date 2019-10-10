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Одноклассник Заворотнюк назвал актрису «шустрой провинциалкой»

По словам молодого человека, еще в школе Анастасия была очень задиристой.

Одноклассник Заворотнюк назвал актрису «шустрой провинциалкой»
Одноклассник рассказал о Заворотнюк/http://globallookpress.com

Одноклассник актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, вспомнил школьные годы, которые он провел рядом со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Он сказал, что уже в школе у нее был крутой нрав. Привет и этом она не очень хорошо училась.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк была всегда очень боевой девушкой/http://globallookpress.com

Как сказал одноклассник, Заворотнюк была с ним в одном классе несколько лет, а потом перешла в другую школу. Она была очень задиристой девочкой и не давала спуска даже парням. Всем классом, в котором он учился, они ходили в астраханский ТЮЗ. Именно там много лет работали родители звезды. Сегодня, как отметил одноклассник, все астраханцы молятся за здоровье актрисы.

Как заметил одноклассник, по стопам родителей Анастасия Заворотнюк решила пойти в старших классах. Жила она с семьей в Жилгородке по улице 50-летия ВЛКСМ. Сейчас улица называется Боевая.

«Она никогда ничем не болела, вообще была очень шустрой. В 37-й школе Настя отличалась активностью, энергичностью, деловитостью. Да и в Москве быстро освоилась! У нее особых протеже не было, поэтому для провинциалки она очень неплохо устроилась», — заявил одноклассник, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Напомним, что данные о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» крайне противоречивые. Одно время даже ходили слухи, что у нее произошел отек мозга. Позже стало понятно, что это, скорее всего, неправда. В то же время можно не сомневаться, что у актрисы есть проблемы со здоровьем. Это ранее в беседах с журналистами подтверждали многие ее друзья, которые сегодня, как и вся страна молятся за ее здоровье.

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Одноклассник Заворотнюк назвал актрису «шустрой провинциалкой»
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