Подруга Заворотнюк рассказала, как облегчить участь умирающих от рака

Светская львица и онкопсихолог Мария Контэ, которая является близкой подругой Анастасии Заворотнюк, рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами. При этом она сразу оговорилась, что пообещала семье актрисы не давать никаких комментариев в прессе относительно своей подруги.

Как считает Контэ, обычный психолог в данной ситуации не поможет. Все потому, что человек, у которого подтвердили диагноз «рак», испытывает сильные эмоциональные проблемы.

«Специалист широкого профиля начнёт в этом случае лечить психику. А онкопсихолог понимает, что плохое настроение или панические атаки связаны с сильнейшей интоксикацией организма: печень выбрасывает в организм множество токсичных веществ, отравляя его», — заявила Мария Контэ.

Онкопсихолог напомнила, что химиотерапия не так и страшна, а вот ее последствия могут сказаться на всем организме. Было много случаев, когда после процедуры люди просто были не похожи на себя. Всему виной тот факт, что процедура убивает не только раковые клетки, но и здоровые. Происходит сбой в работе организма. Сама Контэ понимает, что многие люди, болеющие онкологией, испытывают чувство обиды и страха. У кого-то и вовсе возникает агрессия. Она считает, что всему виной токсичность, которую необходимо переждать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сегодня многие в нашей стране молятся за здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Слухи о ее болезни уже почти два месяца витают в воздухе. При этом родные актрисы ушли в глухую оборону. Рассказывать, что случилось с Заворотнюк, они упорно не хотят. Собственно, именно поэтому в прессе в ежедневном режиме рождаются сплетни о звезде. Все надеются, что в ближайшее время информация о состоянии актрисы станет доступна широкой общественности. Это позволило бы серьезно снизить градус накала в обществе.