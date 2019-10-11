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Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк

По словам музыканта, на страничке была замечена нездоровая активность.

Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк/globallookpress.com

Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram. Как сказал певец, он в очередной раз убедился, что россияне самые настоящие и отзывчивые.

Слова поддержки в адрес Заворотнюк. Фото
Аккаунт в поддержку Заворотнюк заблокировали/https://www.instagram.com/stas_mihailoff/

Певец отметил, что чрезмерную активность на страничке посчитали накрученной. По его словам, предпринимаются все действия, чтобы восстановить страничку, на которую только за первые сутки подписалось огромное количество россиян.

«Не будем расстраиваться. Думаю, что самое страшное – это равнодушие. Будем надеяться, что аккаунт будет восстановлен. Спасибо вам за ваши добрые и отзывчивые сердца!» — заявил Стас Михайлов.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна выразила слова благодарности в адрес Стаса Михайлова, который одним из первых попросил россиян подписаться на аккаунт в поддержку актрисы. Именно там можно узнать всю достоверную информацию о ее здоровье.

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Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
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