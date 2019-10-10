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Жигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей Заворотнюк

Актер заявил, что не собирается давать комментарии о бывшей возлюбленной.

Жигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей Заворотнюк
Жигунов не давал комментариев о здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов заявил, что он не давал и не собирается в ближайшем будущем давать хоть какие-то комментарии о здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Напомним, что она, по слухам, борется с раком мозга.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк. Фото
Жигунов и Заворотнюк жили вместе несколько лет/globallookpress.com

«У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — сообщил Жигунов.

Ранее один из казахских порталов в погоне за сенсацией приписал Жигунову слова, которых он на самом деле, как теперь выясняется, не говорил. В них актер, в частности, высказывался, что медики зря раскрыли диагноз Заворотнюк. Также он якобы говорил, что такие слова медиков могли бы надломить любого человека, сообщает портал tvc.ru.

Отметим, что Сергей Жигунов снимался в главных ролях вместе с Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». В какой-то момент у них случился роман. Известные актеры даже бросили свои вторые половинки. Правда, спустя несколько лет Жигунов и Заворотнюк расстались.

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Жигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей Заворотнюк
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