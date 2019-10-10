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Фанаты Заворотнюк создали в Сети аккаунт с проверенной информацией об актрисе

Поклонники надеются, что звезда в самое ближайшее время поправится.

Фанаты Заворотнюк создали в Сети аккаунт с проверенной информацией об актрисе
Заворотнюк поддержали в Сети/globallookpress.com

В Instagram фанатами Анастасии Заворотнюк создана страничка, где будет размещаться только проверенная информация об актрисе. На данный момент в группе всего три публикации. При этом меньше чем за сутки на аккаунт подписалось более четырех тысяч человек.

«Мы против травли актрисы и ее семьи, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ. Мнения неравнодушных анонимно. Пишите в директ», – говорится в шапке группы.

Отметим, что на страничку стали активно подписываться звезды шоу-бизнеса. К примеру, это сделала модель Виктория Лопырева и супруга музыканта Стаса Михайлова Инна. Также на страничку подписалась дочь актрисы Анна.

В подписи под одним из снимков отмечается, что аккаунт создан для поддержки Анастасии Заворотнюк. Новости здесь будут без сплетен и спекуляций. «Семья Анастасии приняла решение не давать никаких комментариев, и очень хочется, чтобы это решение было принято всеми с пониманием и уважением. Они не просят ни о какой помощи, и лучшим проявлением участия от всех нас будут искренние молитвы, добрые мысли и пожелания», – говорится в подписи.

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Фанаты Заворотнюк создали в Сети аккаунт с проверенной информацией об актрисе
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