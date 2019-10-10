«У нас только Буйнов свободно гуляет»: соседи Заворотнюк рассказали о жизни в посёлке

По словам жителей, родных актрисы они не видели уже очень давно.

Один из жителей деревни Большое Свинорье, которая находится рядом с Крекшино, где расположен особняк актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о жизни в поселке. Как он отметил, никого из членов семьи звезды сериала «Моя прекрасная няня» он давно не видел. При этом о несчастье с актрисой осведомлены все соседи, которые, безусловно, очень переживают за Анастасию Заворотнюк.

«Вы поймите, что они не гуляют по улицам! У них закрытый коттеджный поселок, и их никто не видит. У нас только Буйнов свободно гуляет и общается со всеми», — заявил сосед Заворотнюк, говоря о том, что звезды предпочитают скрываться от простых жителей и в контакт с ними не вступать.

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Между тем осведомлены о проблемах звезды и все прихожане церкви в Крекшино. Именно сюда все лето ходила мать Анастасии Заворотнюк, ставя свечки за свою дочь.

Сейчас все молятся здесь за актрису. Прихожане желают ей как можно скорее победить страшный недуг и вернуться к нормальной жизни, сообщает «Московский комсомолец».