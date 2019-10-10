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Онколог Полтев предостерег Заворотнюк от тепловых процедур на реабилитации

По словам специалиста, это может привести к росту опухоли.

Онколог Полтев предостерег Заворотнюк от тепловых процедур на реабилитации
Онколог Полтев высказался о Заворотнюк/globallookpress.com/

Врач-онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев высказал свое мнение относительно состояния актрисы Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда покинула стены «Европейского медицинского центра». Сейчас она находится в другом медицинском учреждении, рядом с которым все время дежурит скорая помощь. Звезде в ближайшее время предстоит пройти множество различных процедур, которые помогут ей быстрее реабилитироваться и вернуться к нормальной жизни.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Онколог Полтев дал совет Заворотнюк/http://globallookpress.com/

Как считает специалист, важно понимать, какие именно водные процедуры будут проводить актрисе. Это, как он считает, может дать полную картину, что происходит с актрисой.

«На опухоль, конечно, много чего может влиять. Тепловые процедуры, они обычно увеличивают рост опухоли. Есть такое мнение», — сказал специалист, слова которого приводит телеканал «Звезда».

Анастасия Заворотнюк – известная российская актриса. Она прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». В конце августа в прессе впервые появились слухи, что она неизлечимо больна. Как говорят, у нее неоперабельная опухоль головного мозга – глиобластома. Именно это заболевание несколько лет назад унесло жизнь певицы Жанны Фриске, которая два года мужественно противостояла болезни.

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Онколог Полтев предостерег Заворотнюк от тепловых процедур на реабилитации
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