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Лопырева подчеркнула бесконечные ноги купальником цвета фуксии

Модель устроила фотосессию у бассейна в Дубае.

Лопырева подчеркнула бесконечные ноги купальником цвета фуксии
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева даже став мамой много путешествует. Ее сыну Марку Лео недавно исполнилось восемь месяцев, а он уже объездил вместе с мамой половину Европы. Не так давно она была в Милане, а также заезжала в Москву, но пробыла в России всего несколько дней. Очередным местом отдыха модели стали Эмираты. Эффектная блондинка уже успела устроить фотосессию у бассейна, представ в откровенной позе.

На новом фото Виктория позирует в закрытом купальнике с глубоким декольте цвета фуксии. Она легла у кромки бассейна продемонстрировав женственные изгибы своего тела. Образ девушка дополнила шлепками в тон наряду и голубыми солнцезащитными очками. Загорелая кожа буквально светилась в лучах солнца, так как Лопырева намазалась специальным маслом. Благодаря купальнику она подчеркнула длину своих ног, которые казались бесконечными.

Одни поклонники восхитились идеальной фигурой знаменитости, а другие заподозрили, что она прибегла к фотошопу, чтобы выглядеть без изъянов. «Кривая плитка в глаза бросается. Много фотошопа. А так, фотка классная», — отметил один из подписчиков.

«Плитку никто не трогал», — заверила Виктория. «Хватит так ретушировать фотографии, всё хорошо в меру», — подверг критике девушку уже другой пользователь. «Я искусством ретуши не владею, ставлю, что присылают. Это формат ретуши для рекламы купальника, в чем проблема твоя?», — более эмоционально отреагировала модель.

фото: instagram.com/lopyrevavika/

Отметим, что Лопырева много работала, чтобы вернуться в форму после родов. Избавиться от лишних килограммов ей помогло грудное вскармливание. Чтобы у наследника было правильное пищеварение, возлюбленная Игоря Булатова была вынуждена ограничивать себя в еде. К тому же, она занимается спортом и много плавает, чтобы держать мышцы в тонусе.

А вам нравится фигура Виктории?

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Лопырева подчеркнула бесконечные ноги купальником цвета фуксии
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