Лопырева вышла в свет в леопардовом платье-сорочке

Еще в феврале Виктория Лопырева стала мамой, у нее подрастает сын Марка Лео. И спустя восемь месяцев, возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова решила продемонстрировать свою фигуру после родов. К слову, если Агата Муцениеце жаловалась на то, что так и не смогла вернуть свой дородовой вес, то модель из Ростова-на-Дону абсолютно не комплексует из-за возможных несовершенств, подчеркивая формы облегающим нарядом.

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Так, Виктория облачилась в платье-сорочку, отдав предпочтение трендовому анималистическому принту. Свой образ девушка дополнила розовыми босоножками с бантиками на ледышках. По словам Лопыревой, сбросить лишний вес ей удалось благодаря грудному вскармливанию. Ради правильного пищеварения новорожденного сына возлюбленная Игоря Булатова была вынуждена ограничивать себя в еде.

Кроме того, модель посещала кабинет массажиста, много плавала, совершала пешие прогулки и не забывала о пользе умеренных физических нагрузок. Находясь в декрете, Виктория скучала по частым перелетам и командировкам. Возвращаться к привычному графику она начала постепенно. Так, знаменитость не решилась оставить Марка Лео ради поездки на кинофестиваль в Каннах.