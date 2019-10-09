Звездный стиль

Лопырева вышла в свет в леопардовом платье-сорочке

Спустя восемь месяцев после родов, 36-летняя модель показала фигуру в мини.

Лопырева вышла в свет в леопардовом платье-сорочке
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Еще в феврале Виктория Лопырева стала мамой, у нее подрастает сын Марка Лео. И спустя восемь месяцев, возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова решила продемонстрировать свою фигуру после родов. К слову, если Агата Муцениеце жаловалась на то, что так и не смогла вернуть свой дородовой вес, то модель из Ростова-на-Дону абсолютно не комплексует из-за возможных несовершенств, подчеркивая формы облегающим нарядом.

Так, Виктория облачилась в платье-сорочку, отдав предпочтение трендовому анималистическому принту. Свой образ девушка дополнила розовыми босоножками с бантиками на ледышках. По словам Лопыревой, сбросить лишний вес ей удалось благодаря грудному вскармливанию. Ради правильного пищеварения новорожденного сына возлюбленная Игоря Булатова была вынуждена ограничивать себя в еде.

Виктория Лопырева отметилась в трендовом платье-сорочке (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Кроме того, модель посещала кабинет массажиста, много плавала, совершала пешие прогулки и не забывала о пользе умеренных физических нагрузок. Находясь в декрете, Виктория скучала по частым перелетам и командировкам. Возвращаться к привычному графику она начала постепенно. Так, знаменитость не решилась оставить Марка Лео ради поездки на кинофестиваль в Каннах.

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Виктория ЛопыреваЗвездный стильмода и стиль
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Лопырева вышла в свет в леопардовом платье-сорочке
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