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Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества

Это не шутка: в суд она может обратиться до конца 2019 года.

Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества
Бузова давно простила и отпустила Тарасова/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова во время беседы со своими подписчиками заявила, что вполне еще может успеть обратиться в суд по поводу раздела имущества со своим бывшим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым. Как известно, перед заключением брака игрок заключил с телеведущей брачный договор. После развода она осталась, что называется, с носом. Все имущество было записано либо на самого Тарасова, либо на его родных.

Ольга Бузова. Фото
Бузова может подать на раздел имущества с Тарасовым/globallookpress.com

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — заметила Ольга Бузова.

Как она сказала, после развода они с Тарасовым больше ни разу не разговаривали и не виделись. При этом она считает, что он боится тех мест, где она бывает, и осознанно их не посещает, потому что там может встретить Бузову.

Также она отметила, что уже давно простила и отпустила Тарасова. Она прекрасно знает, что еще в браке он ей изменял. Как считает певица, Бог судья футболисту, что он ее на протяжении долгого времени обманывал, сообщает «СтарХит».

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовОльга Бузова
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Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества
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