Бузова поведала Варнаве об особой связи с партнером по клипу Давой

Телеведущая заявила, что во время съемок клипа ей было очень легко и хорошо рядом с партнером.

Ольга Бузова намекнула на на особую связь с партнером по клипу «Лайкер» Давидом Манукяном. В гостях у Екатерины Варнавы телеведущая призналась, что вместе с коллегой они поймали «особый коннект», который впоследствии помог им завершить работу над роликом буквально за день.

«Мы с Давидом прекрасно сработались на съемках клипа. У нас получился такой союз, такой контакт, что ролик мы сняли меньше, чем за сутки. Нам было очень легко и комфортно», — рассказала певица.

Что касается нашумевшего клипа, то Ольга отметила, что может охарактеризовать ролик как «действия на грани». На вопрос же о том, был ли на самом деле поцелуй между артистами, Бузова уклончиво ответила, что «почти – это не поцелуй».

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«Это то же самое, как спросить – «Ты беременна?» — «Почти». Вот когда поцелуй случится, тогда и зададите мне этот вопрос», — подытожила звезда в своем шоу «Вопросы взрослым».

Тем временем, клип «Лайкер», несмотря на то, что его премьера состоялась чуть больше месяца назад, продолжает активно обсуждаться. Сейчас ролик на одноименную песню набрал больше 8 миллионов просмотров, и это число продолжает увеличиваться.