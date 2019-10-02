«Я бы пешком к вам шла, бежала»: Бузова извинилась за задержку концерта

2 октября певица Ольга Бузова в рамках своего гастрольного тура выступила в городе Новокузнецке. Днем звезда приземлилась в аэропорту Новосибирска после пяти часов перелета, а затем еще пять часов ехала на машине к месту концерта (площадкой, кстати, выступило здание местного цирка). Начало шоу было запланировано на 8 часов вечера, но, хоть певица и успела к этому времени, ее танцоры, гримеры и прочие помощники опаздывали.

Понимая, что концерт не удастся начать вовремя, Ольга сообщила в Instagram, что он переносится на 9 часов. По факту, шоу стартовало тогда, когда выступающие были полностью готовы. После того, как сошла со сцены, Бузова тут же рассыпалась в извинениях перед своими фанатами.

«Мои любимые, простите меня. Есть обстоятельства, которые от меня, к сожалению, не зависят. Если бы была возможность, я бы пешком к вам шла, бежала… — написала певица в социальной сети. — Слезы подступали, когда я знала, что вы меня уже ждёте, а я ещё даже не доехала».

Бузова отметила, что это был самый сложный переезд за всю историю ее концертных туров. Однако шоу всё-таки состоялось, и Ольга поблагодарила всех, кто дождался ее.

А вы когда-нибудь ждали артиста несколько часов?