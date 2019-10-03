Бузова зарабатывала первые деньги подметанием полов в больнице

Ольга призналась, что с детства росла в небогатой семье и не могла позволить себе брендовые вещи.

Страх быть бедной помог Бузовой достичь больших успехов в шоу-бизнесе. В этом сама Ольга призналась в передаче «Вопросы взрослым» с Екатериной Варнавой. Телеведущая поведала присутствующим в зале детям, что росла в не очень богатой семье – родители тратили деньги на путешествия и образование. Бузова вспомнила, что всегда хотела наряжаться и иметь много одежды, но вместо этого вынуждена была донашивать вещи за дочерьми подруги матери. Однажды, когда еще юная Оля захотела джинсы за 100 евро, родительница сказала ей, мол – хочешь такую дорогую одежду – иди работай.

«Желание зарабатывать у меня возникло в 13-14 лет. Я работала стажеркой в лагере в юношестве, когда поступила в институт, занялась модельным бизнесом и параллельно подрабатывала где только можно. После работы в агентстве я приезжала в больницу, где мама до сих пор работает, и подметала полы. За это я получала 50 рублей в день», — вспомнила Ольга в передаче «Вопросы взрослым».

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Ольга вспомнила, что первой ее желанной покупкой стало дорогое нижнее белье. С тех пор она регулярно балует себя подобными мелочами. Бузова отметила, что выбирать красивые вещи ее научила бабушка. Ольга призналась, что достичь успеха ей помог страх нищеты. Сейчас же она его успешно поборола, усиленно работая над собой. Бузова уверена — страхи сдерживают, ограничивают и мешают развиваться ментально и материально.