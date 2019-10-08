«Когда отправила маме, она плакала»: Ольга Бузова о новой песне

Ольга Бузова призналась своим подписчикам, что волнуется перед релизом ее новой песни. Композицию под названием «Я еще верю» певица представит на суд слушателей 11 октября.

Как признается Ольга, эта песня очень личная. «В ней я передала то, о чем я мечтаю больше всего… Я впускаю вас в свою душу, в своё сердце», — пишет она. Артистка добавила, что каждый раз, когда слушает композицию, у нее идут мурашки по телу. «А когда отправила маме… она плакала», — добавляет Бузова. Певица попросила у своих подписчиков поддержки.