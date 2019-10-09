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Ученые спрогнозировали наступление экстремальной жары

К такому выводу пришли американские исследователи.

Ученые спрогнозировали наступление экстремальной жары
Фото: globallookpress.com

Американские ученые провели новое исследование, по итогам которого выяснили, что уже к середине нынешнего столетия волны жары станут куда интенсивнее. Такую информацию приводит портал Рhys.org. В отчете исследования говорится, что согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов территория, которую охватит экстремальная жара, значительно увеличится. Прирост составит в районе 50-80%.

Такие перемены климата сильно отразятся на жителях планеты, которые подвергаются тепловому стрессу. В зоне риска окажутся, в первую очередь, пожилые люди и другие уязвимые группы населения. Из-за сильного солнца жители планеты начнут массово приобретать кондиционеры или системы климат-контроля, которые будут работать сутками напролет. Отсюда вытекает еще один риск – вырастет нагрузка на энергосеть.

В исследовании ученые также отметили, что тепловые волны, которые исходят от солнца, не только «захватят» больше территорий планеты. Через несколько десятков лет волны станут более продолжительными и интенсивными. Говоря об итогах своего исследования, ученые обратили внимание, что все это соответствует прогнозам о переменах климата и глобальном потеплении.

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глобальное потеплениеПогодаСильная жараученые
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Ученые спрогнозировали наступление экстремальной жары
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