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На международной конференции российские ученые впечатлили исследованиями водорода

Нобелевский лауреат, открывший молекулярный водород как лучший антиоксидант, и профессор МГУ посетили научную конференцию в Словакии. Там же основатель международной корпорации ENHEL Group Юлия Энхель выступила, рассказав об удивительных свойствах водорода.

На международной конференции российские ученые впечатлили исследованиями водорода
Участники Международной конференции «Молекулярный водород в медицине в XXI веке»

В городе Сенице в Словакии 5 октября состоялась 7-я Международная конференция под названием «Молекулярный водород в медицине в XXI веке». Виднейшие ученые из разных стран посвятили свои доклады использованию водорода в различных областях медицины. 

На сегодняшний день проведены тысячи исследований водорода как антиоксиданта, благодаря которым открыты новые удивительные свойства этого элемента. О новейших результатах научных изысканий рассказали ученые из Словакии, Чехии, Японии и России. Среди них был и профессор Shigeo Ohta — нобелевский лауреат. Главную научную награду он получил за открытие молекулярного водорода как лучшего антиоксиданта. 

Лауреат Нобелевской премии Shigeo Ohta и Юлия Энхель, президент Enhel Group
Лауреат Нобелевской премии Shigeo Ohta и Юлия Энхель, президент Enhel Group. Фото предоставлено организаторами

Наряду с виднейшими учеными на конференции выступила Юлия Энхель, основатель международной корпорации ENHEL Group. «Я всегда нахожусь в поиске лучших технологий для омоложения и оздоровления организма. Горжусь своей командой, ведь мы первыми в мире внедрили и применили концепцию молекулярного водорода в anti-age медицине. 7 лет назад я впервые узнала от японских ученых о пользе молекулярного водорода. Сейчас понимаю, что тогда находилась на пути новых технологий. Выражаю огромную благодарность своим зарубежным коллегам и партнерам, с которыми мы можем поделиться на мировом уровне знаниями и практиками применения молекулярного водорода как самого лучшего и безопасного антиоксиданта», — заявила она на конференции. 

Юлия Энхель, президент корпорации Enhel Group, основатель Enhel Welness Spa Dome и Яна Славгородская
Юлия Энхель, президент корпорации Enhel Group, основатель Enhel Welness Spa Dome и Яна Славгородская. Фото предоставлено организаторами

Вместе с Юлией на встрече присутствовала Яна Славгородская, специалист по антивозрастной терапии и главный доктор ENHEL Wellness Spa Dome. Непосредственное участие в научной дискуссии от лица корпорации ENHEL принял профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ Олег Медведев. В своем докладе он рассказал о перспективах и задачах использования молекулярного водорода в медицине в России. В частности, речь шла о применении недавно обнаруженных и подтвержденных множеством исследований свойствах молекулярного водорода для омоложения и оздоровления организма в клинике ENHEL Wellness Spa Dome в Москве. Недавно она была признана лучшей инновационной спа-клиникой России на Международном форуме «Инновации и развитие». А корпорация ENHEL стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2019». 

«Благодарю за признание лучшей инновационной спа-клиникой ENHEL Wellness Spa Dome, где собраны передовые технологии и процедуры с применением молекулярного водорода для омоложения и полного оздоровления организма. Мы опережаем время! И только вместе мы способны многое изменить в этом мире к лучшему!» — заявила Юлия Энхель. 

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На международной конференции российские ученые впечатлили исследованиями водорода
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