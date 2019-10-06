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Ученые доказали, что отказ от соцсетей делает людей счастливее

Отказавшиеся от Facebook стали меньше есть и совершать импульсных покупок.

Ученые доказали, что отказ от соцсетей делает людей счастливее
Фото: Pixabay.com

Всего лишь недельный отказ от соцсетей способен сделать человека более продуктивным и менее склонным к депрессии, выяснили исследователи эквадорского Университета Лас Америкас.

В эксперименте приняли участие 1765 студентов из Техаса. Половина из них в течение недели не выходила в Facebook, остальные вели обычный образ жизни и выступили в качестве контрольной группы. Исследование опубликовано в журнале Experimental Economics.

Через неделю выяснилось, что люди без Facebook чувствовали себя менее подавленными, стали более активными, реже совершали импульсивные поступки во время шопинга или выбора еды. Кроме того, они стали немного богаче.

Исследователи предложили компенсацию за отказ от соцсети, причем размер ее нужно было определить самостоятельно. Среднее вознаграждение за первую неделю составило 67 долларов, однако за вторую студенты попросили на 20% больше, что, по мнению исследователей, говорит о зависимости.

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Ученые доказали, что отказ от соцсетей делает людей счастливее
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