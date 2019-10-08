Ученые доказали, что электронные сигареты тоже вызывают рак

Любители электронных сигарет, уверенные в том, что эта забава куда менее вредна, чем сигареты обычные, всё же могут ошибаться. Конечно, вред курения вейпов еще не настолько хорошо изучен, как влияние на организм простого табачного дыма, но последние исследования университета Нью-Йорка всё же доказали, что у грызунов пар от вейпа повышает риск развития злокачественных опухолей.

В рамках эксперимента лабораторных мышей подвергали воздействию пара на протяжении 54 недель. За это время у 22,5% животных развилась аденокарционома легких, а у 57,5% — уротелиальная гиперплазия мочевого пузыря. Как и предыдущие исследования, это подтверждает, что электронные сигареты вызывают повреждение ДНК в тканях вышеуказанных органов.

Как напоминает lenta.ru, ранее ученые университета Миннесоты пришли к такому же выводу: что пар от электронных сигарет вовсе не безопасен. У человека он может вызвать повреждения ДНК в клетках полости рта и привести к развитию злокачественных опухолей.

Радует, что среди известных людей курение в последнее время становится всё менее популярным. На смену плохим привычкам приходят здоровое питание и спорт. К примеру, президент России Владимир Путин, накануне отметивший свое 67-летие, сам не курит и в целом не одобряет курение. Глядя на главу государства, многие люди из его окружения тоже расстались с этим пагубным пристрастием.