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Японские ученые назвали мороженое лучшим завтраком

По мнению экспертов, десерт в первой половине дня помогает быть собранным и сосредоточенным.

Японские ученые назвали мороженое лучшим завтраком
Фото:Pixabay.com

Врачи и ученые давно спорят о том, какой же завтрак приносит максимум пользы, заряжает бодростью и не ведет к лишнему весу. Кто-то склоняется к углеводам — кашам и тостам, кто-то рекомендует белковые блюда, но японским ученым по-настоящему удалось всех удивить.

Японские эксперты посоветовали есть всем на завтрак … мороженое. Исследование, проведенное профессором Йошихико Кога из университета Киорина, говорит, что употребление сливочного десерта в первой половине дня помогает улучшить внимание, концентрацию и зарядиться хорошим настроением.

Как сообщает Remedydaily, в своем эксперименте ученый сравнил активность мозга участников, съевших мороженое на завтрак, и тех, кто предпочел более традиционную утреннюю трапезу. Участники, съевшие порцию десерта, показали более быстрые реакции и низкую утомляемость.

С тем, что мороженое дарит хорошее настроение, спорить вряд ли кто-то станет, но вот остальные качества десерта вызвали ряд вопросов у западных коллег Кога. Американская кардиологическая ассоциация заявила, что одна порция десерта содержит 260 калорий, 23 грамма сахара и 14 граммов жира, что представляет собой сомнительную пользу для здоровья.

Эксперты из США рекомендуют женщинам потреблять менее 100 калорий сахара в день, а мужчинам — менее 150.

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Японские ученые назвали мороженое лучшим завтраком
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