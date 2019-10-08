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Жена Преснякова-младшего высказалась об успехе Гагариной и Лободы

Наталья Подольская уверена, что и она сможет совершить такой же прорыв на российской эстраде.

Жена Преснякова-младшего высказалась об успехе Гагариной и Лободы
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Подольская не скрывает — ей мало быть просто поющей женой Владимира Преснякова. Выпускница «Фабрики звезд» заявила, что как и у любого другого артиста, у нее есть амбиции, мечты и желания. Возлюбленная экс-супруга Кристины Орбакайте не сомневается, что еще сможет удивить своих подписчиков. По словам певицы, она уже сейчас ощущает прилив творческих сил. Подольская уверена — у нее все впереди и нет причин для огорчений.

Размышляя о собственной певческой карьере, Наталья отметила, что всегда ставит в пример историю Полины Гагариной и Светланы Лободы. Так, артистка напомнила, что каких-то семь лет назад супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова не имела такого успеха, но сумела дождаться своей песни, тандема с Константином Меладзе и невероятного взлета, считает Подольская.

Тот же путь, по мнению возлюбленной Преснякова, прошла и экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода. Наталья вспомнила, что наставница вокального проекта «Голос. Дети» не раз говорила в своих интервью, что на протяжении десяти лет шла к успеху.

«Это означает, что, если ты в себя веришь, если ты продолжаешь заниматься тем, чем хочешь, ты обязательно рано или поздно придешь к своей цели. Так я себя и настраиваю», — приводит «ОК!» слова Натальи Подольской.

Напомним, что вместе с супругом певица воспитывает четырехлетнего сына Артемия. Исполнительница не скрывает, что очень благодарна Владимиру за поддержку и искреннюю любовь, которая вдохновляет ее на новые свершения.

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Тэги:

Владимир Пресняков-младшийНаталья ПодольскаяПолина ГагаринаСветлана Лобода
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Жена Преснякова-младшего высказалась об успехе Гагариной и Лободы
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