Лобода отреагировала на слова Ксении Собчак о «высокомерии»

На личной страничке в Instagram новоиспеченная супруга Константина Богомолова заговорила о своих переживаниях. По словам телеведущей, уже будучи взрослым и самодостаточным человеком, она обнаружила, что многие в ее окружении воспринимают за высокомерие ее холодность и отстраненность в общении с посторонними людьми.
Сама же Ксения настаивает на том, что она вряд ли смогла бы перейти на «ты» с человеком, которого она видит впервые или мало знает. Собчак избегает так называемых «неуставных отношений» с коллегами по работе. Но это, по мнению телеведущей, не говорит о том, что она высокомерная личность.
«Холодное и отстраненное отношение к малознакомыми людям… многие считывают как высокомерие!! Для меня это было сюрпризом. Я вот себя мыслю человеком, который просто закрыт вначале и не любит сразу стремительного сближения. Любит прятаться за сотней масок», — посетовала Ксения.
На слова телеведущей о «высокомерии» отреагировала и украинская исполнительница Светлана Лобода. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале поддержала возлюбленную Константина Богомолова, отметив, что эта ситуация ей знакома.
«Увы, не всем дано понять, Ксения», — отметила Лобода в комментариях под свежим снимком телеведущей.
«Маски-шоу» навсегда», — добавила Эвелина Бледанс.
«Просто вы из Петербурга, Ксения Анатольевна», — уточнила экс-возлюбленная Сергея Шнурова Матильда.
Напомним, что в браке с Максимом Виторганом Ксения Собчак родила сына Платона. После расставания с актером знаменитость оставила за собой право опеки над двухлетним малышом.