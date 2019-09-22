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Угодила под капельницу: Гагарина вновь отменила выступление из-за болезни

На протяжении нескольких дней певица пытается вылечить горло.

Угодила под капельницу: Гагарина вновь отменила выступление из-за болезни
Полина Гагарина Фото:globallookpress.com

Певица Полина Гагарина в последнее время не раз жаловалась поклонникам в блоге на самочувствие. Накануне она была вынуждена отменить выступление на концерте MTV «Музыкант года: 2019». У нее сильно заболело горло, поэтому исполнительнице пришлось остаться дома и заниматься своим здоровьем.

Спустя несколько дней участница Евровидения-2015 вновь в социальной сети попросила у поклонников прощение: артистка не смогла посетить Экофест, который состоялся в столичном Парке Горького. Причина та же – болезнь Полины Гагариной. Чтобы, наконец, справиться с ней, ей пришлось обратиться в больницу.

Полина Гагарина в больнице. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/gagara1987/

В блоге в режиме stories она продемонстрировала, что находится в медицинском учреждении под капельницей. Фото артистка коротко подписала: «Уходи вирус вонючий». Однако чуть позже стало ясно, что ее вовсе не госпитализировали. Уже вечером Гагарина находилась дома и вместе с сыном выбирала фильм для семейного просмотра.

Напомним, ранее в Сети появились слухи, что отношения Полины Гагариной и ее супруга Дмитрия Исхакова разладились. Пользователи Интернета решили, что причина раздора – симпатия певицы к Сергею Лазареву. Эти слухи Исхаков назвал «чушью».

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Угодила под капельницу: Гагарина вновь отменила выступление из-за болезни
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