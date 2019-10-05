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Пугачева в платье-балахоне пришла на вечеринку 82-летней Редель

На празднике также присутствовала 48-летняя Кристина Орбакайте.

Пугачева в платье-балахоне пришла на вечеринку 82-летней Редель
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Еще 4 октября Алина Редель отпраздновала свой день рождения. На личной страничке в Instagram светская львица опубликовала первое фото с празднования, поблагодарив гостей за теплые слова, пожелания и подарки. На вечеринке 82-летней подруги побывала и супруга шоумена Максима Галкина. Алла Борисовна присутствовала на мероприятии в компании 48-летней Кристины Орбакайте.

«Алиночка! Мы желаем тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни!! Радуй нас!» — обратилась к имениннице Примадонна.

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала платье-балахон свободного кроя, отдав предпочтение белому оттенку. К наряду знаменитость подобрала кроссовки на шнуровке той же цветовой гаммы и сумочку, которую певица повесила через плечо. А Кристина Орбакайте появилась на вечеринке Редель в черной длинной юбке ниже колен, белой кофте и кожаных сапожка.

Примечательно, что среди приглашенных гостей была замечена и 61-летняя супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина. Знаменитость отдала предпочтение стилю total black. Возлюбленная дизайнера примерила черную блузку и брюки, отказавшись от ярких деталей и аксессуаров.

Еще в прошлом году, отпраздновав свое 81-летие, Алина Редель рассказала в интервью «Комсомольской правде» о том, что она относится к Алле Борисовне, как к родной сестре. А дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза называют Редель бабушкой.

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Тэги:

Алина РедельАлла ПугачеваЗвездный стильКристина Орбакайтемода и стиль
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Пугачева в платье-балахоне пришла на вечеринку 82-летней Редель
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