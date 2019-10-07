Сколько стоит куртка, в которой Путин прогулялся по тайге

Свой 67-й день рождения Владимир Путин решил провести на свежем воздухе. Глава государства сменил рабочий кабинет на тайгу, а строгий костюм на камуфляж.

Снимки президентского отдыха появились на сайте Кремля, и вскоре интернет закипел запросами «Куртка как у Путина». Аналогичную одежду предлагает отечественный бренд «Армия России». На сайте компании можно без труда найти стоимость модели Mistral XPS07, она обойдется покупателю в 7600 рублей. А вот таких же брюк и жилетки в продаже нет, но есть аналог. Жилетку продают за 3440 рублей, а штаны за 6350 рублей соответственно.

Наряд от этого же бренда выбрал и глава Минобороны Сергей Шойгу. Серая толстовка с белым логотипом на рукаве стоит 1890 рублей, а брюки дешевле президентских – 3290 рублей.

В Кремле отметили, что Владимир Путин не ограничился одной прогулкой и фотосессией. Президент успел собрать грибов, а еще найти шишку, которую увез с собой.

Сергей Шойгу тоже думал о доме во время выходного. По совету президента он выкопал куст брусники, который планирует посадить на своей даче.

Кстати, это второй раз, когда президент проводит день рождения в сибирской тайге. В 2014 году он впервые за многие годы взял выходной и уехал за 400 км от ближайшего населенного пункта. Кто составил ему компанию в той поездке, остается загадкой – сообщает сайт Радио «КП».