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Дочь Заворотнюк показала в Сети красное платье и ответила на комментарии

Анна каждый день демонстрирует в Instagram новый наряд.

Дочь Заворотнюк показала в Сети красное платье и ответила на комментарии
Анна Заворотнюк. Фото https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?utm_source=ig_embed

Анна Заворотнюк проявила неожиданную активность в своем блоге. Спустя месяц после гробового молчания в Сети, она стала каждый день выдавать по новому посту. Особого содержания они не несут – просто показывают красоту девушки и ее замечательные наряды.

После длительной паузы Анна Заворотнюк продемонстрировала городской образ в трендовом клетчатом жакете и свитере. Затем появилась в модном нюдовом платье с глубоким вырезом.

А на последнем фото предстала в страстном огненно-красном платье. Снимки в нарядах, подчеркивающих природную сексуальность модели и бизнесвумен, появились как раз в тот момент, когда в Сети стали распространяться слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, а также информация об их развенчании.

Сложилось впечатление, что девушка таким образом подала сигнал, что с ее матерью все в порядке. Ведь не могла же она проявлять активность в Сети в тот момент, когда в семье случилась беда. Да и жизнерадостные наряды явно не говорят о плохом.

Любопытно, что под постами Анны Заворотнюк даже есть немногочисленные комментарии и ответы девушки. Но все они посвящены ее прекрасной внешности, но никак не болезни матери. При попытке оставить новый комментарий, это сделать больше не удается.

Пост Заворотнюк. Фото
Комментарии к постам Заворотнюк. Фото https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?utm_source=ig_embed
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Дочь Заворотнюк показала в Сети красное платье и ответила на комментарии
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