«Да, Заворотнюк жива!»: друг Анастасии ответил на сообщение о ее смерти

На фоне слухов о кончине актрисы лишь один знакомый Анастасии Заворотнюк согласился дать комментарий о ее состоянии.

6 октября один из анонимных Telegram-каналов распространил сведения о том, что Анастасия Заворотнюк якобы скончалась в больнице. При этом авторы сообщения говорили, что публикуют его, ссылаясь на свои источники и достоверность информации — 98%.

Никаких официальных комментариев от директора актрисы в СМИ не поступали. Сотрудники больницы, где, по некоторым данным, уже довольно продолжительное время находится Заворотнюк, также отказались что-либо сообщать о ее состоянии.

Журналистам газеты «Комсомольская правда» удалось связаться с одним из приятелей Анастасии. На условиях анонимности он согласился прокомментировать шокирующее сообщение. Он сразу отметил, что некоторое время назад его и других знакомых актрисы просили ничего не сообщать прессе о ее здоровье. Источник удивляется, как можно верить сообщениям о смерти Заворотнюк, если никаких официальных заявлений нет.

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На вопрос журналистов о том, почему до сих пор никто из окружения актрисы не предоставил прессе никаких достоверных сообщений о ее здоровье, инсайдер ответил: «Да, она жива!» Дальнейшего общения с источником у журналистов не состоялось.

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Напомним, сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились несколько месяцев назад. В августе стало известно, что она проходит лечение в одной из московских клиник. В конце сентября актриса должна была появиться в одной из программ федерального канала, однако этого не произошло. К настоящему моменты ни родственники, ни друзья, ни директор актрисы не делают официальных заявлений о ее состоянии.