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На фоне слухов о матери дочь Заворотнюк опубликовала фото с глубоким декольте

Анна не выглядит расстроенной на снимке.

На фоне слухов о матери дочь Заворотнюк опубликовала фото с глубоким декольте
Анна Заворотнюк. Фото https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Анна Заворотнюк после продолжительного молчания стала заполнять свой Instagram. После целомудренного снимка в свитере и жакете, дочь знаменитой актрисы решила продемонстрировать красивые женственные формы.

На свежем снимке девушка предстала в платье с глубоким вырезом. Фотография появилась на фоне слухов о смерти ее матери. Можно предположить, что Анна таким образом дает поклонникам родительницы сигнал, что с Анастасией все в порядке. Ведь трудно предположить, что девушка стала бы надевать достаточно откровенное платье в трудную для семьи минуту.

Напомним, то, что актриса жива сообщил один из друзей Заворотнюк, не пожелавший раскрывать своего имени, поскольку родственники Анастасии взяли с него слово не разглашать о ней информацию.

Близкие звезды через ее директора призвали СМИ не спекулировать на имени Заворотнюк и не распространять слухи.

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На фоне слухов о матери дочь Заворотнюк опубликовала фото с глубоким декольте
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