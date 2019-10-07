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Нейрохирург не дал умирающей Заворотнюк шансов на выздоровление

Специалист объяснил природу предполагаемого диагноза актрисы.

Нейрохирург не дал умирающей Заворотнюк шансов на выздоровление
Анастасия Заворотнюк. Фото: КП /Global look press

Нейрохируг, доктор медицинских наук Павел Шнякин, рассказал «КП», что побороть глиобластому невозможно, современная медицина способна только оттянуть летальный исход. Именно это заболевание приписывают Анастасии Заворотнюк, хотя официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

По словам ученого, глиобластомой чаще всего заболевают мужчины, поэтому Жанна Фриске и, предположительно, Анастасия Заворотнюк — это скорее исключения из правил. Да и сама болезнь встречается нечасто. Например, среди опухолей мозга она стоит на 8–9 месте. Единственное, 48-летняя актриса могла попасть в группу риска по возрасту, поскольку этому заболеванию чаще подвержены люди в диапазоне 40–60 лет.

К сожалению, глиобластома относится к одним из самых агрессивных форм опухолей мозга, развитие ее идет стремительно, и за короткое время она проникает во все структуры мозга. За какие-то 2–3 месяца человек из внешне здорового может превратиться в развалину.

В среднем человек живет с этой болезнью около 6 месяцев. Преодолевают двухгодовалый отрезок времени — меньше 10% заболевших.

«Надо понимать, что во всем мире решение, как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни», — заключил он.

Напомним, ранее в интернет-пространство просочилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла. Позже этот факт опроверг друг актрисы, а концертный директор от имени родственников звезды попросил проявить уважение к публичной личности и не распространять ложную информацию.

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Нейрохирург не дал умирающей Заворотнюк шансов на выздоровление
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