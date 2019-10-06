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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье

Анастасия жива, но от комментариев продолжает отказываться.

«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
Анастасия Заворотнюк жива, но о ее состоянии до сих пор ничего доподлинно неизвестно. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В воскресенье, 6 октября, в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк, у которой, по неподтвержденным данным, обнаружили тяжелую онкологию, скончалась. Позже этот слух был опровергнут, но для близких и родных актрисы он все равно был крайне неприятен. Директор артистки Стас Христов выступил с заявлением о том, что семья Анастасии просит прекратить спекуляции вокруг здоровья женщины и верить только информации из официальных СМИ.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — призвал директор Заворотнюк, которого цитирует ТАСС.

При этом родные Заворотнюк всё еще не готовы давать каких-либо комментариев о здоровье актрисы.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия сама придет на ТВ и расскажет, что с ней произошло. Но затем появилась информация, что женщина впала в кому и, естественно, ни о каком участии в передачах речи идти не могло. Однако несколько дней назад тот же Христов заявил, что артистка всё-таки выступит на одном из федеральных каналов.

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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
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