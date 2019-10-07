«Он красивый!»: Голубкина поведала о тайном муже Мироновой

Мария Голубкина немного приоткрыла завесу тайны над мужем Марии Мироновой. Журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ она описала супруга своей сестры.

«Он прекрасный и замечательный человек, а еще умный и красивый», — рассказала она. Больше актриса говорить не стала из солидарности к родственнице, которая почему-то тщательно скрывает от людей своего законного избранника.

Надо сказать, что это только подогревает интерес публики к ее браку и рождает домыслы. Люди уже приписывали ей отношения с молодым актером Андреем Сорокой, а также с неким греческим судовладельцем. Позже, посмеявшись над слухами о себе, Мария сообщила, что ее муж работает директором по развитию на российско-японском предприятии. Его зовут Андрей (тут пресса угадала), он не японец. Поженилась пара больше года назад в Греции.

Напомним, недавно 46-летняя актриса родила сына, мальчика назвали Теодором (Федором). Это второй ребенок Мироновой, старшему Андрею уже 27 лет.