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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Дочь покойного народного артист РСФСР Андрея Миронова пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца. О появлении малыша знаменитость рассказала на личной страничке в Instagram, поделившись с подписчиками и верными почитателями радостным событием.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — отметила актриса.

Напомним, что первые кадры с округлившимся животиком Мария Миронова публиковала на личной страничке микроблога еще в августе. На первых месяцах беременности знаменитость не афишировала свое интересное положение. Новоиспеченная мамочка держит в секрете не только пол малыша, но и имя, которое она выбрала для новорожденного.

К слову, эти роды для Марии не первые. У Мироновой есть уже взрослый сын — Андрей Миронов-Удалов. Наследника артистка назвала в честь знаменитого деда. В свои 27 лет юноша уже сыграл одну из главных ролей в фильме «Спасти Ленинград» вместе с бывшим супругом Екатерины Климовой — Гелой Месхи.

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дети звездЗвездные детиМария Миронова
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
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