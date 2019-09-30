46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца. О появлении малыша знаменитость рассказала на личной страничке в Instagram, поделившись с подписчиками и верными почитателями радостным событием.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — отметила актриса.

Напомним, что первые кадры с округлившимся животиком Мария Миронова публиковала на личной страничке микроблога еще в августе. На первых месяцах беременности знаменитость не афишировала свое интересное положение. Новоиспеченная мамочка держит в секрете не только пол малыша, но и имя, которое она выбрала для новорожденного.

К слову, эти роды для Марии не первые. У Мироновой есть уже взрослый сын — Андрей Миронов-Удалов. Наследника артистка назвала в честь знаменитого деда. В свои 27 лет юноша уже сыграл одну из главных ролей в фильме «Спасти Ленинград» вместе с бывшим супругом Екатерины Климовой — Гелой Месхи.