Беременная Миронова поделилась редким селфи с возлюбленным

Мария Миронова предпочитает скрывать личную жизнь. Однако в конце лета она призналась, что ждет ребенка. 46-летняя актриса отдыхает в Греции. Даже находясь в интересном положении, она не боится взбираться по горам и длительное время находиться на ногах. Рядом с ней находится ее возлюбленный, чье имя артистка предпочитает не раскрывать. По словам звезды, она давно замужем, и ее избранник не имеет никакого отношения к кино и искусству.

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А друг из окружения Мироновой заверил, что женщина строит отношения с возлюбленным уже пять лет, свадьбу они сыграли в прошлом году на острове Санторини. В одном из изданий появилась информация, что новоиспеченный муж актрисы «средней руки судовладелец» и имеет греческие корни. На статью о своем избраннике наткнулась и сама Мария. Она посмеялась над слухами, а также над ошибкой в слове «греческие», которое было написано с буквой «ц».

«Подкованные люди писали», — с иронией написала артистка в соцсети.

К посту Миронова добавила солнечное селфи, на котором запечатлена на пляже со своим возлюбленным. Она продемонстрировала свою лицо без макияжа, а вот разглядеть супруга актрисы поклонникам не удалось. Из-за ракурса был виден лишь его лоб. Пользователи Сети поддержали женщину и отметили, что давно не верят сплетням.

«Хорошо хоть, что не корни арахиса», «Не знаю какие там корни, но вы, Машенька, в последнее время очень похорошели, видно, что ваша душа в гармонии», «Какая вы солнечная, искрящаяся счастьем и умиротворенная!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее корреспонденту Teleprogramma.pro Мария пообещала, что будет делиться подробностями беременности. Будущий ребенок станет для нее вторым. Несмотря на то, что за плечами актрисы три неудачных брака, от первого мужа Игоря Удалова у нее есть сын Андрей, которому 27 лет.