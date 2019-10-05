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46-летняя Миронова рассекретила пол и имя новорожденного малыша

Актриса поблагодарила близких друзей, коллег и поклонников за поздравления.

46-летняя Миронова рассекретила пол и имя новорожденного малыша
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова впервые заговорила о том, какое имя она выбрала для второго ребенка. Кроме того знаменитость рассекретила пол новорожденного малыша. Артистка родила в одной из клиник Греции.

«Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо Вам!! Я сегодня первый день вылезла в мир!! И он оказался таким теплым и красивым, как озеро Вулиагмени! Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но видно дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор!! Федор», — отметила Миронова.

О том, что 46-летняя актриса родила дочь думала и Алика Смехова. Светская львица одной из первых поздравила Миронову с прибавлением в семействе.

«Счастья и здоровья тебе и малышке», — писала в комментариях под фото Марии Алика Вениаминовна.

Однако сама Миронова подтвердила, что стала мамой второго сына. У знаменитости есть уже взрослый наследник 27-летний Андрей Миронов-Удалов. Пока юноша никак не комментирует появление братика. По словам актрисы, сейчас она отдыхает на минеральном озере Вулиагмени, восстанавливая силы после родов.

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46-летняя Миронова рассекретила пол и имя новорожденного малыша
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