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Мария Миронова опровергла слухи о браке с молодым актером

Артистка призналась порталу Teleprogramma.pro, что просто посмеялась над прессой.

Мария Миронова опровергла слухи о браке с молодым актером
Мария Миронова. Фото: КП/Михаил Фролов

Накануне в окружении Марии Мироновой сообщили, что актриса, оказывается, вот уже два года замужем за ее 27-летним коллегой Андреем Сорокой. Якобы пара начала встречаться около трех лет назад, а молодой актер просто без ума от 46-летней супруги.

Мария предпочитает не комментировать пересуды о ее личной жизни. Но для читателей портала Teleprogramma.pro она все-таки согласилась немного прояснить ситуацию. По словам артистки, информация о ее браке с коллегой не имеет отношения к действительности.

«Мой муж – не артист! Я уже говорила это, и не один раз. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд», – заявила Миронова.

Когда Сороку и Марию засняли вместе на улице, молодого человека приняли за ее сына, 25-летнего Андрея Миронова-Удалова. Увидев соответствующие сообщения в СМИ, Миронова решила высказаться на эту тему в Instagram, дескать, «смотри, Андрей, тебя за сына моего приняли». Этот пост она впоследствии удалила, а нашему корреспонденту пояснила, что это была просто шутка.

«Я выкладываю смешные фотографии и смеюсь над прессой. Когда сочту нужным сказать – скажу. Пусть пишут, что хотят. Пускай мне шейха какого-нибудь припишут», – говорит Мария.

Напомним, сейчас актриса ждет ребенка. Раскрывать подробности беременности она не стала, однако пообещала рассказать обо всем поклонникам, когда придет время.

«Я просто делаю свое женское дело», – лаконично отметила знаменитость.

Мария Миронова. Фото: globallookpress
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Актрисабеременность и родыМария Миронова
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Мария Миронова опровергла слухи о браке с молодым актером
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