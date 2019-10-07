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«Любимый рыжик»: Киркоров нежно поздравил Стоцкую с днем рождения

Свою бывшую подопечную он назвал «солнышком по имени Настенька».

«Любимый рыжик»: Киркоров нежно поздравил Стоцкую с днем рождения
Киркоров не забыл поздравить Стоцкую/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram очень тепло поздравил с днем рождения свою бывшую подопечную певицу и актрису Анастасию Стоцкую. «С днем рождения, любимый рыжик. Солнышко по имени Настенька! Горжусь и радуюсь твоим успехам и очень тебя люблю!», — заявил Филип Киркоров. Стоцкой 7 октября исполнилось 37 лет.

Отметим, что примерно 15 лет назад Филипп Киркоров продюсировал Анастасию Стоцкую. У звезд случился роман, о чем позже исполнительница рассказывала своим поклонникам и журналистам.

Между тем до сих пор ходят слухи, что Стоцкая родила ребенка от Киркорова. Якобы ее сын очень похож на поп-короля. По этому поводу Стоцкая не так давно сказала, что ДНК-тест она делать не собирается. Людям все равно не доказать обратное.

Певица также говорила, что она сама, ее сын и даже папа чем-то действительно похожи на Филиппа Киркорова. Сейчас она счастлива с мужем и сплетни старается не слушать.

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«Любимый рыжик»: Киркоров нежно поздравил Стоцкую с днем рождения
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