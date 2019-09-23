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Киркоров похвастался старой моделью телефона, приняв ее за iPhone-11

Певец искренне поблагодарил дарителя за сюрприз.

Киркоров похвастался старой моделью телефона, приняв ее за iPhone-11
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Небольшой казус произошел с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Певцу подарили iPhone. Искренне желая поблагодарить человека, сделавшего ему сюрприз, Киркоров создал в stories Instagram восторженное послание.

Он сфотографировал себя в зеркале с дорогим гаджетом в руке, написав на снимке следующее: «Первое фото на айфон 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра».

Увы, но пользователи Сети, тут же поняли, что Филипп ошибся. Вместо iPhone XI ему подарили iPhone X, презентованный еще в 2017 году. Несмотря на поднявшуюся шумиху в Интернете, звезда российской сцены удалять историю своего блога не стал.

Отметим, что в качестве дарителя популярный музыкант обозначил человека под ником ab057. В Instagram его страница закрыта, однако видно, что на него подписан знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Филипп Киркоров. Фото
Филипп Киркоров. Фото: stories instagram.com/fkirkorov/
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Киркоров похвастался старой моделью телефона, приняв ее за iPhone-11
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