Киркоров похвастался старой моделью телефона, приняв ее за iPhone-11

Небольшой казус произошел с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Певцу подарили iPhone. Искренне желая поблагодарить человека, сделавшего ему сюрприз, Киркоров создал в stories Instagram восторженное послание.

Он сфотографировал себя в зеркале с дорогим гаджетом в руке, написав на снимке следующее: «Первое фото на айфон 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра».

Увы, но пользователи Сети, тут же поняли, что Филипп ошибся. Вместо iPhone XI ему подарили iPhone X, презентованный еще в 2017 году. Несмотря на поднявшуюся шумиху в Интернете, звезда российской сцены удалять историю своего блога не стал.

Отметим, что в качестве дарителя популярный музыкант обозначил человека под ником ab057. В Instagram его страница закрыта, однако видно, что на него подписан знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов.