Филипп Киркоров похудел благодаря диете Майи Плисецкой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров объяснил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, куда пропал его живот. Не секрет, что у него был лишний вес, но в последнее время музыкант находится практически в оптимальной форме. За последнее время он скинул, по собственному признанию, больше десяти килограммов. Как сказал музыкант, самое лучшее средство, если хочешь похудеть – «не жрать».

«Я похудел благодаря диете Майи Плисецкой. Не ем по 16 часов, как когда-то делала она. Обхожусь без шоколадок, газировки. Это, конечно, испытание. Питание все-таки — кайф. Но ради профессии приходится рот зашивать», — заявил довольный своей нынешней формой поп-король.

Между тем журналисты напомнили музыканту, что при голодании человек испытывает серьезный стресс. Они спросили певца, как ему удается все время быть в таком прекрасном настроении.

«Я шопингом снимаю стресс. Хожу по магазинам», — отметил Филипп Киркоров.