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Филипп Киркоров похудел благодаря диете Майи Плисецкой

По словам музыканта, он отказался от многих вредных продуктов.

Филипп Киркоров похудел благодаря диете Майи Плисецкой
Киркоров серьезно похудел/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров объяснил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, куда пропал его живот. Не секрет, что у него был лишний вес, но в последнее время музыкант находится практически в оптимальной форме. За последнее время он скинул, по собственному признанию, больше десяти килограммов. Как сказал музыкант, самое лучшее средство, если хочешь похудеть – «не жрать».

Филипп Киркоров. Фото
Киркоров смог избавиться от лишних килограммов/globallookpress.com

«Я похудел благодаря диете Майи Плисецкой. Не ем по 16 часов, как когда-то делала она. Обхожусь без шоколадок, газировки. Это, конечно, испытание. Питание все-таки — кайф. Но ради профессии приходится рот зашивать», — заявил довольный своей нынешней формой поп-король.

Между тем журналисты напомнили музыканту, что при голодании человек испытывает серьезный стресс. Они спросили певца, как ему удается все время быть в таком прекрасном настроении.

«Я шопингом снимаю стресс. Хожу по магазинам», — отметил Филипп Киркоров.

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Майя ПлисецкаяПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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Филипп Киркоров похудел благодаря диете Майи Плисецкой
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