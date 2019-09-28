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Филипп Киркоров назвал скончавшегося Захарова последним из могикан

Народный артист России выразил соболезнования по поводу смерти именитого режиссера.

Филипп Киркоров назвал скончавшегося Захарова последним из могикан
Марк Захаров/Фото: Кристина Безбородова/КП

28 сентября на 86 году жизни скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров. Народный артист России Филипп Киркоров поспешил выразить соболезнования родным и близким Марка Анатольевича. На личной странице в Instagram Киркоров назвал Захарова «гением нашего времени» и отметил, что страна потеряла «последнего из могикан». Артист подчеркнул, что после ухода Захарова из жизни, Ленком окончательно осиротел.

Филипп подчеркнул, что многие фильмы, снятые Марком Захаровым, оказали на него серьезное впечатление. Формирующими его личность певец назвал «Юнону», «Звезду и смерть», «Необыкновенное чудо», «Калиостро».

«Светлая Память Великому Нашему Современнику…..Спасибо за чудо, такое необыкновенное», — подытожил Киркоров.

Напомним, ранее стало известно, что на 86 году жизни в больнице Москвы умер худрук Ленкома Марк Захаров. Информацию подтвердил директор культурной организации Марк Варшавер.

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Филипп Киркоров назвал скончавшегося Захарова последним из могикан
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