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На Филиппа Киркорова подали в суд в третий раз

Автором нового иска снова стал французский композитор Дидье Маруани.

На Филиппа Киркорова подали в суд в третий раз
Филипп Киркоров/Фото: Владимир Веленгурин/КП

На Филиппа Киркорова подали в суд третий раз за последнее время. Как стало известно, на этот раз знаменитый артист стал ответчиком по делу об оскорблениях. Иск в Пресненский суд Москвы подал французский композитор Дидье Маруани. Культурный деятель обвиняет народного артиста России в оскорблениях.

Около трех лет назад Киркоров и Маруани разругались из-за песни «Жестокая любовь» — тогда француз обвинил Киркорова и композитора Олега Попкова в частичном плагиате – мол, артист и композитор использовали отрывок его композиции A Symphonic Space Dream у себя без ведома первоначального автора. Тогда Маруани обратился в суд с требованием возместить ему 75 миллионов рублей, но исполнительный орган власти дело рассматривать не стал. При повторном иске Маруани и вовсе проиграл суд на 272 миллиона рублей.

После заседания адвокат Киркорова Александр Добровинский высказал мнение, что композитор якобы вымогает у российской звезды деньги. Сам Маруани посчитал слова официального представителя оскорблением и вновь обратился с иском о защите чести и достоинства. На днях заявление поступило в суд. Сейчас контролирующие органы выбирают дату рассмотрения, отмечает телеканал «Звезда».

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На Филиппа Киркорова подали в суд в третий раз
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