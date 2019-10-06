Волочкова встала на защиту Бочкаревой, задержанной с наркотиками

Балерина Анастасия Волочкова в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ встала на защиту звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Женщина была несколько дней назад задержана с наркотиками сотрудниками ГИБДД. Позже она стала отрицать свою вину, заявив, что есть люди, которые просто хотят нажиться на ее имени.

«Я верю Наташе. Вокруг звезд удобно устраивать инсинуации. Она ничего не делала. Просто ехала к себе домой. У нас много в жизни наркоманов, которые совершают преступления. Но это не тот случай. Вообще публичные люди — они очень ранимые. Никто не знает, как публичным людям порой приходится тяжело. Это плата за успех», — заявила Анастасия Волочкова.

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Отметим, что журналистам программы удалось увидеть Бочкареву после того, как та пропала из публичного пространства. Звезду сейчас оберегает от прессы целая группа молодых людей. Скорее всего, это ее охранники.

Ранее друг Бочкаревой говорил, что у актрисы парализовало пол-лица. Все это случилось из-за переживаний.