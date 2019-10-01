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Наталья Бочкарева сорвала Малахову «Прямой эфир»

Вместо передачи, посвященной актрисе и запрещенным веществам, канал «Россия 1» выпустил запись другой истории.

Наталья Бочкарева сорвала Малахову «Прямой эфир»
Бочкарева уже не раз становилась гостьей программы Малахова. Фото: Instagram / @natalia_bochkareva_official

Историю актрисы Натальи Бочкаревой, которая 28 сентября была задержана полицией в Москве, вот уже три дня обсуждают все кому не лень. Еще бы, ведь в нижнем белье звезды сериала «Счастливы вместе» стражи порядка отыскали запрещенные вещества, а сама Наталья почему-то отказалась от медосвидетельствования.

Пролить свет на происходящее в жизни Бочкаревой мог сегодняшний «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором Наталья должна была стать главной героиней. Но вот незадача — вместо истории Натальи зрители, включившие телевизоры вечером 1 октября, увидели программу на какую-то другую тему.

О том, почему планы телеканала «Россия 1» изменились, рассказал на своей странице в Instagram бывший участник проекта «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев. По его словам, все гости программы собрались в студии и ждали лишь Бочкареву. Но актриса подвела Малахова и просто не явилась на съемки.

«Героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю <…>, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Два раза мы садились и два раза детки не было. Пропала, не сказав «прощай». Версии были разные: от «испугалась», до «заболела», — посетовал Рустам.

По мнению Instagram-пользователей, болезнь здесь ни при чем — на самом деле Наталью просто замучила совесть.

«Видать, стыдно ей признаться на всю страну… Дима Билан вон извинился в Самаре за то, что пьяный выступал, и его зритель простил», — пишут люди.

Напомним, во время задержания звезду снимали на видео. Бочкарева, согласно процедуре, назвала свою фамилию, имя отчество и год рождения. Эта запись быстро разлетелась по Сети, ее показывали и в теленовостях. МВД подтвердило информацию о задержании, уточнив, что в отношении актрисы заведено уголовное дело. Сама Наталья на следующий день опубликовала на своей странице в соцсети обращение к поклонникам, где утверждала, что кто-то пытается искусственно раздуть из произошедшего скандал.

Даша Букина - Счастливы Вместе
Дашу Букину из сериала «Счастливы вместе» многие знают и любят уже много лет. Фото: Instagram
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Андрей МалаховБочкарева последние новостиНаталья БочкареваПрограмма "Прямой эфир"Рустам Солнцев
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Наталья Бочкарева сорвала Малахову «Прямой эфир»
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