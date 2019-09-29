«Оно смонтировано»: Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Наталья Бочкарева решилась прокомментировать видео РЕН ТВ, на котором запечатлен факт ее задержания полицией. Актриса была поймана с пакетиком запрещенных наркотических веществ нижнем белье, о чем чистосердечно сообщила представителям силовых структур. Женщина в кадре назвала свое имя и дату рождения, которые полностью совпали с данными актрисы.

Мало того, в настоящее время в МВД уже подтвердили факт задержания актрисы. По данным ведомства, звезду отпустили, взяв с нее подписку о невыезде.

Однако все эти факты ничуть не смутили Наталью Бочкареву, которая заявила порталу «360», что в кадре вовсе не она, а какая-то очень похожая на нее женщина. Видео, по ее словам, подделано и вообще плохого качества, понять по нему – она это или нет невозможно. Актриса пообещала позвонить в полицию и прояснить ситуацию. Об итоге этой беседы Бочкарева намерена сообщить публике.