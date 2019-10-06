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Анастасия Волочкова заблокировала Дану Борисову в Instagram

Звезды снова поскандалили на телевидении.

Анастасия Волочкова заблокировала Дану Борисову в Instagram
Дана Борисова в немилости у балерины после скандала. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова продолжает нагнетать страсти вокруг выпуска программы «Звезды сошлись», которая выйдет в эфир НТВ вечером, 6 октября. Как стало известно из рекламного ролика телеканала, представители отечественного шоу-бизнеса обсудят в этой передаче инцидент с актрисой Натальей Бочкаревой. Напомним, недавно сотрудники полиции нашли у нее наркотики. Борисова, очевидно, была приглашена в студию, так как сама ранее лечилась от наркозависимости. Однако, она призывает поклонников смотреть это шоу, потому что на его съемках она смело спорила с балериной Анастасией Волочковой, с которой у нее ранее был конфликт.

«Анастасия-алкоголичка защищает наркоманку», — говорит в ролике Дана Борисова.

«Как ты меня можешь оскорблять в студии в такой?» — отвечает ей балерина.

Дана запостила видео-анонс передачи в Instagram, многозначительно написав, что иногда полезно говорить правду в глаза.

«Анастасия, не могу отметить твой аккаунт, так как я уже давно у тебя заблокирована. Ну, в таком случае, встречаемся с тобой на НТВ», — добавила телеведущая в посте.

Напомним, передача выйдет в эфир в 20:10.

Будете смотреть этот выпуск шоу «Звезды сошлись»?

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Тэги:

Анастасия ВолочковаДана БорисоваЗвезды сошлисьНаталья Бочкарева
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Анастасия Волочкова заблокировала Дану Борисову в Instagram
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